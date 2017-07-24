İldeki görevini yaklaşık iki yıldır başarıyla sürdüren Kıdemli Albay Metin Düz, Denizli İl Jandarma Komutanı olarak, yerine ise Jandarma Albay Tamer Bilacan atandı.
Dün 13:06 TSİ- Osmaniye
Osmaniye İl Jandarmada nöbet değişimi
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi kapsamında, Osmaniye İl Jandarma komutanı değişti.
Dün 13:06 TSİ - Osmaniye 237 Okunma
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