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Dün 13:06 TSİ- Osmaniye

Osmaniye İl Jandarmada nöbet değişimi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi kapsamında, Osmaniye İl Jandarma komutanı değişti.

İldeki görevini yaklaşık iki yıldır başarıyla sürdüren Kıdemli Albay Metin Düz, Denizli İl Jandarma Komutanı olarak, yerine ise Jandarma Albay Tamer Bilacan atandı.

Dün 13:06 TSİ - Osmaniye 237 Okunma

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