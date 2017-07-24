Değerli basın mensubu kardeşlerim 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramınızı tebrik eder bu zorlu görevde başarılar dilerim.
Dün 20:42 TSİ- Osmaniye
Önal'dan Basın bayramı Kutlama Mesajı
Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal 24 Temmuz basın bayramı yazılı bir mesajla kutladı.
Dün 20:42 TSİ - Osmaniye 20 Okunma
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