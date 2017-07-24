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Dün 20:42 TSİ- Osmaniye

Önal'dan Basın bayramı Kutlama Mesajı

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal 24 Temmuz basın bayramı yazılı bir mesajla kutladı.

Değerli basın mensubu kardeşlerim 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramınızı tebrik eder bu zorlu görevde başarılar dilerim.

Dün 20:42 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

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