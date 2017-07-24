Başak Gazetesi
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Dün 20:49 TSİ- Osmaniye

Bahçe'de başarılı kursiyerlere belge

Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde düzenlenen 'İstiridye Mantar Yetiştiriciliği 'ile 'Gıda Hijyeni ve Sanitasyon' kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlere belgeleri dağıtıldı.

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Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenen törene Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı İbrahim Baz, Osmaniye İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, İşkur İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, YURTKUR İl Müdürü Oğuzhan Çetin, İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, Düziçi İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Soner Çerçi, Hasanbeyli İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veyis Tuncer, Kurum Müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Muhtarlar ve Kursiyerler katıldı.Kursların, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Bahçe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bahçe Ziraat Odası, Bahçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Osmaniye İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği ile "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamında düzenlendiği kaydedildi. Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere Kurs Bitirme Belgesi dağıtımı yapıldı.

Dün 20:49 TSİ - Osmaniye 39 Okunma

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