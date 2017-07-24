"Saldırılar karşısında asla susmayacağız"

İsrail işgali altında tutulan Doğu Kudüs’te, 14 Temmuz günü başlatılan kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu belirten Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Harem-i Şerif’in üç gün süreyle kapatılması, ardından da Müslümanların Harem-i Şerif’e girişlerinemetal dedektörler konulması ve benzeri yeni kısıtlamalar getirilmeye çalışılması asla kabul edilemez.” diyerek şunları kaydetti:

“Yapılan tüm çağrılara rağmen İsrail’in bu tutumunda ısrar etmesi sebebiyle Harem-i Şerif’te geçtiğimiz hafta Cuma Namazı kılınamamıştır. Yaşananları, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri sadece milletimizin değil, ümmetin de sesidir.

Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi, diğer tüm ülkeler gibi İsrail için de hukuki bir yükümlülüktür. Müslümanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de şiddetin her türlüsüne karşı durma kararlığını sürdürecek, ancak kutsallarına yapılan saldırılar karşısında da susmayacaktır.

İsrail’i, Harem-i Şerif’teki haksız uygulamaların derhal sona erdirilmesi için harekete geçmeye çağırıyor, olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”