Başkan Kara, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kara mesajında şu ifadelere yer verdi; “24 Temmuz, Türk Basınının ve Türk Demokrasisinin sansüre karşı verdiği savaştan galip çıktığı gündür.

Gazeteciler, toplumun temel yapı taşlarının başında gelir. Basın mensupları insanların en önemli ihtiyacı ve hakkı olan haber alma sürecindeki işlevini yerine getirerek, topluma büyük bir yarar sağlamaktadır. Bizler yerel yönetimler olarak, yerel basının öneminin farkındayız.

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, Osmaniye’mizde ki yerel basınımız ve ulusal basın kuruluşlarımız milletinin ve devletinin yanında, demokrasiden yana kesin bir tavır sergilediklerini net bir şekilde gördük. Bu karanlık gecede hainlere karşı dik duruşlarından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle böylesi önemli bir görevi yerine getiren ve meslek ilkeleri çerçevesinde görevini sürdürmeyi kendine ilke edinen, büyük fedakârlıklarla titizlikle çalışan öncelikle Osmaniye yerel basınımız ve tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, saygılar sunarım.