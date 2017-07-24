Cevdetiyespor seçme yapacak

27/07/2017 Tarihinde Persembe Günü CevdetiyeSpor Tesislerin'de Saat : 17:00'da Osmaniye Süper Amatör Liginde Cevdetiyespor A Takımında Oynatılmak üzere 18 yaş ve 30 yas Arası seçmeler yapılacaktır bütün OsmaniyeSpor Kamuoyuna Duyrulur
NOT : Saat 16:00'da Cevdetiyespor Tesislerinde Hazır olup, Gelecek olan sporcularımızın Yanında Spor Mazemeleri bulundurmaları:
CEVDETİYESPOR YÖNETİM KURULU
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