Başak Gazetesi
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Dün 15:06 TSİ- Osmaniye

İş Kadınlarından anlamlı ziyaret

İş Kadınları ali Celalettin Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan personel ve hastalarını ziyaret ettiler.

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Osmaniye İş Kadınları Derneği(İŞKAD) ve kursiyerleri Osmaniye Valiliğine Bağlı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Vali Celalettin Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan personel ve hastalarını ziyaret ettiler.

Osmaniye İş Kadınları Derneği ve kursiyerleri Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan hastalarını Sosyal Sorumluluk amacıyla ziyaret ettiklerini, kısa süre önce Osmaniye’ye değer katmasını hedefledikleri Dezavantajlı grupların hizmet sektöründe Avrupa Birliği destekli ‘’ Aşkınızı Çiçekler, Açlığınızı Simitler Anlatsın’’ girişimcilik projesi hakkında Kuruluş Müdürü Hakan UŞMA ile fikir alış verişinde bulunuldu. Ziyaret Esnasında duygu dolu anlar yaşanıldı. Osmaniye İş Kadınları Derneği Başkanı Feride DEMİR on yıldır Osmaniye’de yaşadığını Derneği kurmaktaki amaçlarının dezavantajlı gruplara ve kadınlara mesleki eğitim vermek istediklerini onların bir meslek sahibi olmalarını hizmet sektöründe işe yerleştirme çabasında olduklarını belirtti. Daha önce birçok kurumu ziyaret ettiklerini burada sosyal faaliyetlerde bulunduklarını yardım etmenin duyarlı olmanın önemini vurguladı. Bu yeri daha önce duyduklarını ancak gelemediklerini söyleyerek Osmaniyeli Müdürümüz Sayın Hakan UŞMA atandıktan sonra gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Diğer derneklerinde bu kurumda yapılan olağanüstü güzel çalışmaları görmesi gerektiğini ve bu dezavantajlı grubların bu atölyelerde yaptığı çok özel çalışmaları yerinde görmelerini istedi. Bundan sonra her zaman yanlarında olacaklarını belirten DEMİR burada bizleri kabul ettikleri için çok minnettar olduklarını söyledi.

Osmaniye İş Kadınları Derneği Usta Öğreticilerinde Sayın Sevgi GÜLÇİÇEK de, burada olmanın mutluluğunu ancak bir o kadar da hüznünü yaşadığını belirtti. Böyle kurumların varlığını yerinde gördükçe çok mutlu olduğunu Allah Devletimize Milletimize zeval vermesin, Rabbim bizi evsiz yurtsuz bırakmasın dedi. Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sayın Hakan UŞMA; herkesin bir engelli adayı olduğunu bizler bu dezavantajlı gruplara elele gönül gönüle vererek burada hizmet edeceklerini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Hamit ÇOŞKUN Beyin kendilerine çok desdek verdiğini daha önce yapılan çalışmaların neticesinde Kurumdan Milli Sporcular yetiştirildiği, kendi branşlarında Türkiye Şampiyonalarında Madalyalar kazanıldığını ve kazanılmaya devam edeceğini söyledi. Daha sonra kurumda yapılan çalışmaları yerinde anlattı. Osmaniye İş Kadınları Derneği Kursiyerleriyle kurumda kalan hastalar birlikte şarkılar türküler söylediler.

Dün 15:06 TSİ - Osmaniye 91 Okunma

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