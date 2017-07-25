Aslantaş Doğa Kampında gerçekleşen buluşmada, gençler yeşil ile mavinin buluştuğu doğal güzellikler içerisinde kamp, doğa yürüyüşü, çeşitli oyun ve aktivitelerin yanı sıra Aslantaş Açık Hava Müzesi ile Karatepe Kilim Evi’ni ziyaret ettiler.Program sonunda tüm gençler topluca şehitler, devlet, mazlum milletler, özellikle Kudüs ve Filistin için okunan Kur'an-ı Kerim sonrası dua ettiler.Gençlik ve Spor Bakanlığının UNICEF ile işbirliği içerisinde Osmaniye ile birlikte Suriyeli muhacirlerin yoğun olarak bulunduğu toplam 20 ilde uygulanan ve illerde Gençlik Merkezleri üzerinden yürütülen “Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı” Projesi kapsamında "Ver Elini Kardeşim" sloganı ile gençlerin ensar ve muhacir kavramlarının önemini kavrama, sosyal hayatı birlikte yaşama ve paylaşma bilinci kazanmalarının amaçlandığı kaydedildi.
Dün 15:13 TSİ- Osmaniye
Gençlik Merkezinin, Türk ve Suriyeli misafirleri
Osmaniye Gençlik Merkezi üyesi Türk ve Suriyeli gençler, Gaziantep Gazikent Gençlik Merkezi üyesi Türk ve Suriyeli gençleri misafir ettiler.
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Dün 15:13 TSİ - Osmaniye 35 Okunma
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