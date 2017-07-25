İş Kadınlarından Vali Coşkun'a Ziyaret

Derneğin Başkan Yardımcısı Sincer, tüm üyeleri adına, Vali Coşkun’a “ilimize hoş geldiniz” diyerek, görevinde başarılar diledi.

Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri için Osmaniye İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Vali Ömer Faruk Coşkun’a Dernek üyesi Havva Saçıkara Çetin tarafından yapılmış olan yer fıstığı figürü ve fıstık figürlü anahtarlık hediye edildi.