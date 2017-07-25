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Dün 15:20 TSİ- Osmaniye

Akdeniz Görme Engeliler Derneğinden Vali Coşkun'a ziyaret

Vali Ömer Faruk Coşkun, Akdeniz Görme Engelliler Derneği Başkanı Ziya Demez ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.

Dernek Başkanı Ziya Demez, Vali Coşkun’a “ilimize hoş geldiniz” diyerek, görevinde başarılar diledi. Başkan Demez, ziyaretin devamında, Vali Coşkun’a Derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri için Akdeniz Görme Engelliler Derneği Başkanı Ziya Demez ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Dün 15:20 TSİ - Osmaniye 34 Okunma

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