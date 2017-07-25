Akdeniz Görme Engeliler Derneğinden Vali Coşkun'a ziyaret

Dernek Başkanı Ziya Demez, Vali Coşkun’a “ilimize hoş geldiniz” diyerek, görevinde başarılar diledi. Başkan Demez, ziyaretin devamında, Vali Coşkun’a Derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri için Akdeniz Görme Engelliler Derneği Başkanı Ziya Demez ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.