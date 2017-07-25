Dernek Başkanı Esen, tüm üyeleri adına, Vali Coşkun’a “ilimize hoş geldiniz” diyerek, görevinde başarılar diledi. Nusret Esen, ziyaretin devamında, Derneğin çalışmaları hakkında Vali Ömer Faruk Coşkun’a bilgi verdi. Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Dün 15:27 TSİ- Osmaniye
Osmaniye Şanlıurfalılar Derneğinden Vali Coşkun'a hoş geldin ziyareti
Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.
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Dün 15:27 TSİ - Osmaniye 66 Okunma
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