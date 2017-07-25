Osmaniye Şanlıurfalılar Derneğinden Vali Coşkun'a hoş geldin ziyareti

Dernek Başkanı Esen, tüm üyeleri adına, Vali Coşkun’a “ilimize hoş geldiniz” diyerek, görevinde başarılar diledi. Nusret Esen, ziyaretin devamında, Derneğin çalışmaları hakkında Vali Ömer Faruk Coşkun’a bilgi verdi. Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.