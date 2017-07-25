OOSB Liman bağlantı yolu tamamlandı

Ayrıca yapımı devam eden 7.40 MWp gücündeki Solar Park Projesi çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Tosyalı, 'Projenin tamamlanmasıyla OSB kendi enerjisini kendi üretecek." dedi. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Yatırım Programında yer alan ve toplam 11,6 kilometre uzunluğunda olan Bölünmüş Yol (BY) standardındaki yolun 25 Haziran 2015 tarihinde ihalesinin yapıldığı ve proje bedelinin ise 35 Milyon Lira olduğu, tamamlanan liman bağlantı yolu ile sanayicinin limanlar üzerinden yapacağı ticaretin artacağı ve sanayi bölgesinin bu sayede daha da genişleyip büyüyeceği kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE