15 Temmuz'da yaşananları yerinde öğrendiler

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak amacı ile gerçekleştirilen "Gençler Asla Unutmaz" projesi kapsamında 40 gönüllü genci, başkent Ankara'ya uğurlandı. İki gün süreli gerçekleştirilen programda gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen açılış programından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Camii, 15 Temmuz Abidesi, 15 Temmuz ve Emniyet Şehitliğinin yanı sıra Taceddin Dergahı, Hamam Önü , Ulucanlar Cezaevi Müzesini ziyaret etme fırsatı buldular. Gençler ayrıca, kahramanlık destanı yazılan yerleri ve o gece yaşananları Gazilerin dilinden dinlediler. Milli, manevi ve tarihi mekânlarda değerlere yakinen şahit olup, şehit, gaziler, millet ve devlet için dua ettiler.

Haber: İbrahim Emül - OSMANİYE