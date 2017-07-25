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Dün 16:37 TSİ- Osmaniye

Erzin Kaymakamı Demirci'den 24 Temmuz ziyareti

Hatay’ın Erzin ilçesi kaymakamı Ahmet Demirci den 24 Temmuz Gazeteclier basın bayramı kutlaması ziyareti gerçekleştirdi.

Tüm dünyada ve ülkemizde kutalan bagımsız Özgür, basının çalışanlarının günü olan 24 Temmuz çalışan gazeteciler ve basın bayramı ceza evlerinde Tutuklu gazetecilerin olduğu Türkiye de buruk kutlanırken,Hatay’ın Erzin ilçesinde görev yapan Gazeteci -Yazar DHA muhabiri,ve Başak Gazetesi. temslicisi Adil Coşkuner’i temsilcilik ofisinde İlçe kaymakamı Ahmet Demirci tarafından ziyeret edillerek ülke ve ilçe gündemindeki olan konular hakkında hoş sohbet yapıldı.

Basın bayramı ziyaretine ilçe kaymakamı Demirci’ye kaymakamlık yazı işleri müdüresi Hülya Özsoy eşlik etti

Dün 16:37 TSİ - Osmaniye 71 Okunma

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