Fatih Eroğlu: Bilgisiz bir toplum yok olmaya mahkumdur!

Geçtiğimiz Haziran ayında Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanlığı görevini Hasan Şahin Ceylan’a devreden Ülkü Ocakları Osmaniye Eski İl Başkanı Fatih Eroğlu, Osmaniye’de eğitim hizmeti veren Özel Gökay Temel Lisesi’nde Müdür olarak eğitim hizmetlerini bıraktığı yerden devam ediyor.

Gösterdiği ılımlı siyaset ve yardımsever bir insan olarak Osmaniyeli partili partisiz tüm insanların beğenisini alan ve hatta Osmaniye’de Türkmenler tarafından yardımsever bir insan olarak bilinen Fatih Eroğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanlığını devrettikten kısa bir süre sonra eğitim hizmetini Özel Gökay Temel Lisesi’nde Müdür olarak devam ettiriyor. Kişilik ve toplumun gelişiminin sadece eğitimden geçtiğini hemen hemen her konuşmasında dile getiren ve siyasi hayatında da eğitime katkı sağlayarak bunun adından birçok kere söz ettiren Eroğlu, Ülkenin gelecekteki sahiplerinin eğitimli birer birey olarak yetişmesi için elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştığını ve bunu da attığı somut adımlarla gözle görülür bir seviyeye getirdiğini söyledi. Gelişen teknolojiyle birlikte artık tüm dünya toplumun gelişme yarışında eğitime önemli bir yer verdiğini ve bilginin en keskin silah olarak dünyaca kabul edildiğini dile getiren Fatih Eroğlu:

“Aktif siyasi hayatımda da önemli bir zaman ayırdığım gençlerin birer eğimli bir birey olarak yetişmesinde benim de payımın olması ve bu konuda başta memleketim Osmaniye ve Ülkeme hizmet etmek için eğitimcilik yaşamıma kaldığım yerden devam etmek için Özel Gökay Temel Lisesi’nde Müdür olarak görev almaya karar verdim. Gelecekteki nesillerin, daha küçük yaşlarda eğitim farkındalığını uyarmak , bununla birlikte her birinin yakın bir gelecekte önemli mevkilere gelmeleri ve bilgili donanımlı birer birey olarak yetişmeleri için kutsal bir görev olan bu mesleği layıkıyla yerine getirmek, örülü tuğlaların üzerine eğitim adına ben de bir tuğla koyarak başta Osmaniye’m ve tüm Ülkemin gelişmesi için gerekirse gece gündüz çalışarak hizmet etmek istiyorum.

‘Bilgisiz bir toplum yok olmaya mahkumdur’ tezinden hareketle artık savaşların bile bilgiye dayalı olduğu dünyada eğitimin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, küçük yüreklerde önce farkında oldurup gerekli donanımları sağladıktan sonra da onları bilgiyle yoğurup, pişirip gelecekte önemli yerlerde olmaları için çabalamak; başta ailelere sonra ise biz eğimcilere düşmektedir.

Öğrencilere yoğun geçecek ders temposuna almadan önce aileleri bu konuda bilgilendirmenin de öğrencilerde olumlu etki yaratacağı kanaatindeyim. Ailelerin de dikkat edecekleri konuların en başında çocuklarına örnek davranış sergilemeleri gelmektedir. Onlarla konuşurken özellikle dikkat etmeleri ve onlar evde ders çalıştıkları sırada gerekiyorsa onlara destek olmaları için kendileri de birer kitap okuyarak, öğrencilere kitap okumanın gerekliliğini daha küçük yaşta öğretmeleri gerekmektedir. Küçük yaşta okuma alışkanlığı edinen çocuklar ise biz eğitimcilerin de çabaları ile bilgi aktarımın konusunda sorunsuz bir şekilde olacağını garanti ederim. Böylelikle toplumun eğitim alma konusunda gelişmesi için ve gelecek nesillerin daha bilgili olacağını düşünüyor ve bu duygularla 2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılının tüm öğrencilerimize daha şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.