Hatay'ın en büyük OSB'si Erzin'e kuruluyor

Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci ziyaret ettiği ETSO Başkanı Bekir Soylu ile yönetim kurulu üyeleri Kadir Özmen, İsmail Ulu, Mehmet Ertaç, Bestami Özmen’den Organize Sanayi Bölgesinin yer taksimi için fikir alışverişinde bulundu.

ETSO Başkanı Soylu OSB’nin projelerinin hazırlandığını ve yapımı bittiğinde Hatay’ın en büyük OSB’sinin Erzin’de olacağını ifade ederek “Erzin Organize Sanayi Bölgemizi 2008’de kurduk, 2017’de tahsise açtık. 2013’de de Erzin OSB daha da hız kazandı. İlçemizin ekonomisi Narenciyeye dayalı, 600 bin ton narenciye üretilmekte, girdilerin yüksekliği ve ihracatın olmadığı yıllar narenciye üreticileri sıkıntıya girmekteydi. Erzin Ticaret ve Sanayi Odası olarak ikini bir alternatif bulabilmek için OSB’nin Erzin’e kurulmasının şart olduğunu, olmazsa olmaz, olduğunu valimize, milletvekillerimize başbakana kadar bunu ilettik” diye konuştu.

Erzin OSB’nin 38 parselden oluşan bin 750 dönümden oluştuğunu vurgulayan ETSO Başkanı Soylu “Erzin OSB cazibe merkezi bir yerdedir. Botaş yolu dediğimiz, Ceyhan Yumurtalık Serbest Bölgesinin karşısında, kenarında otoyol bağlantısı geçen, projelendirilen ve kısa zamanda demir yollarının yapılacağı, Serbest Bölge, Toros ve yapılacak olan Tosyalı limanından faydalanabilecek bir bölgede” dedi.

Erzin OSB’ye ilçelerinden, Dörtyol ve Payas’tan Hataylı yatırımcılarının taleplerinin bulunduğunu aktaran ETSO Başkanı Soylu “Erzin Organize Sanayi Bölgesi, bin 750 dönüm alanla Hatay’ın en büyük OSB’si sıfatındadır. İlk etap tahsise açıldı. 38 firmanın yer tahsisi için talebi var. Metre karesine 45 TL değer biçildi. Başvuru yapan firmalar 45 lirayı bu ayın 17’sine kadar yatırmaları gerekiyordu Erzin Ziraat Bankası OSB hesabımıza. Yatırmayanların hakları yedekte bekleyen diğer yatırımcılara verileceği duyurulmuştu. 15 yatırımcının paraya yatırdığını öğrendik. Bunun arkası gelecek çünkü yedekte bekleyen 68 yatırımcımız var” şeklinde konuştu.

Mevcut OSB alanının yatırımcının talebine karşı yetmediğinin altını çizen ETSO Başkanı Soylu şunları söyledi: “Sayın Valimiz Başbakanla görüştü, bu yeri on bin dönüme kadar tamamlama durumumuz olabilir. Bin 750 dönüm olan OSB’mizin kuzey batısında yer tahsisi için Sanayi Bakanlığı ile ilgili kurumlara başvuruldu, 4 bin 440 dönüm yer, bin 750 dönümden ayrı, yan yana olacak şekilde tekrardan tahsise çıkacaktır ki, bu yer de yetmiyor sırada bekleyen 68 yedek yatırımcı var. ayrıca Serbest bölgedeki Erzin sınırlarına giren 3700 dönüm yerin de OSB’mize katılacağı müjdesini aldık. İnşallah bu da sayın valimizin sayesinde Erzin Organize Sanayi Bölgesi genişleyerek büyüyecektir. Erzin’imize, Hatay’ımıza ülkemize büyük katma değer sağlayacaktır.” Dedi.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin