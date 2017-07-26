Erzin'de Soylu ve Avcı Ailelerinin Mutlu Günü

Bunlarn en önemlisi de Soylu ailesinin Osman Soylu nun oğlu ve Erzin Ticaret ve sanayi odası başkanı Bekir Soylu’nun yakışıklı yegeni Menduh Soylu Avcı giyim sahibi Feridun Avcının güzel kızı Fatma Nur, Erzin Orkide çicekçiliğin organize ettiği muhteşem düğünle hayatlarını birleştirdi.

Erzin belediye düğün salonu açık alan kır bahçesinde yapılan düğün törenine, Erzin in ileri gelen sosyete eşrafları katıldılar ve pistte gönüllerince dans yaparak ve halaylar çekerek kurtlarını döktüler.