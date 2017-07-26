Sebze Üretimini Geliştirme projesinde ilk mahsul

Bahçe Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelleri tarafından İlçeye bağlı köylerde sebze üretimini geliştirme projesi çerçevesinde tesis edilen bahçeler düzenli olarak kontrol edilerek sebze yetiştiriciliği ile ilgili olarak çiftçilere teknik destek verildi. Bu kapsamda Arıklıkaş Köyünde, 80 dekarı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınan sebze fideleri ve buna ek olarak kendisinin temin ettiği fidelerle oluşturulan 70 dekarlık bahçe tesisi olmak üzere toplamda 150 dekar büyüklüğünde ki Mehmet Uncu'ya ait sebze bahçesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu ve teknik personellerince ziyaret edildi. Müdür Müftüoğlu sebze üreticilerinin, iklim şartlarının da uygun geçmesi durumunda bu projeden 900 Bin ile 1 milyon lira tutarında gelir elde etmelerinin beklendiğini söyledi. Müftüoğlu, "Sebze Üretimini Geliştirme Projemiz kapsamında İlçemiz köylerinde açıkta sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, üreticilerimizin verimli çeşitlerle, bilinçli ve tekniğine uygun olarak daha karlı yetiştiricilik yapmalarını sağlamak için, 2017 yılı dikim sezonunda 24 çiftçimize, 211 bin 200 adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtılmıştır. Dağıtılan fidelerin 103 bin 200 adedi domates, 86.750 adedi biber ve 20 bin 250 adedi de patlıcan fidesi olup, bu fidelerle İlçemizde 200 dekar sebze bahçe tesisi kurdurulmuştur. 100 Bin lira proje bedelli sebze üretimini geliştirme projemizin yüzde 50'si İl Özel İdare Müdürlüğü destekli olarak çiftçilerimize hibe olarak verilmiştir. "