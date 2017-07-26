Gökduman:"Aydınlatmadığımız olayımız yoktur"

Toplantı, Vali Ömer Faruk Coşkun'un katılımlarıyla Polis Evi'nde düzenledi. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, basın mensuplarından gelen talep doğrultusunda Vali Ömer Faruk Coşkun’un talimatıyla bilgilendirme toplantısının düzenlendiğini ifade ederek toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür etti. Müdür Gökduman, sözlerinin sonunda tüm basın mensuplarının Basın Bayramını kutladı. Daha sonra ise Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz ise bir yıllık dönemde kentte meydana gelen olaylarla ilgili rakamsal verilerle sunum yaptı. Vali Ömer Faruk Coşkun ise kamu güvenliği ve düzeni ile can ve mal emniyetinin sağlanması için alınacak tedbirlerin artırılması yönünde gayret göstereceklerini ifade ederek, "Rakamlardan anlaşılacağı üzere olayların bazılarında iyileşen alanlar var, geriye düşen alanlar var. Tabii ki bunların nedenleri üzerinde özellikle durup, araştırıp, daha iyi olması yönünde gayretlerimiz olacak. Sizlerde takdir edersiniz emniyet personeli bakımından bazı yetersizliklerimiz var. Ama bütün emniyet mensubu arkadaşlarım gerçekten çok üstün bir performansla görevlerini icra etmeye çalışıyorlar. " dedi. Vali Coşkun, Osmaniye’nin diğer illerle kıyaslandığında daha iyi bir durumda olduğunu da belirterek, "Emniyet ve asayiş bakımından sorunlar olabilmektedir. Bunlar çözülemeyecek sorunlar değildir. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi bu kapasite sorununun aşılması ile birlikte inşallah bu süreçte daha güzel hizmetler yapmak bizlere de nasip olur. Bir çok emniyet mensubu arkadaşımız çok üstün bir performansla görevlerini icra etmeye çalışıyorlar. Belki 3-5 kişinin yapması gereken bir görevi bir emniyet görevlimiz yapmaya çalışıyor. Önümüzdeki süreçte sorunlar aşılacaktır. Genel itibariyle diğer illerle mukayese ettiğimizde Osmaniye ilimizde çok iyi durumda. Eksiklikler mutlaka vardır ama aşılması yönünde gayretlerimiz devam edecektir. " diye konuştu. Toplantı, basın mensuplarının sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE