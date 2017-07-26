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Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan konteynır kente ziyaret

Akdağ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden ile birlikte Osmaniye merkez Cevdetiye Beldesi'ndeki Suriyeli Türkmen ailelerin kaldığı konteynır kenti ziyaret etti.

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden ile birlikte Osmaniye merkez Cevdetiye Beldesi'ndeki Suriyeli Türkmen ailelerin kaldığı konteynır kenti ziyaret etti. Bakan Akdağ burada ki misafir ailelerle görüşüp istek ve şikayetlerini dinledi. Yatalak olan hastaları da ziyaret eden AFAD'dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Akdağ, gerekli yardımların yapılması konusunda yetkililere talimat verirken, eğitim kampusunda ders gören öğrencilerle de sohbet etti. Ziyaret ve görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, "Osmaniye'de Cevdetiye Geçici Barınma Kampında Suriye'den gelen kardeşlerimizle, misafirlerimizle beraberiz. Şükürler olsun, Cenabı hak devletimize zeval vermesin, burada bir konteynır kent kurulmuş durumda. Herkesin evinde suyu, banyosu, tuvaleti, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi var. Burada 13 bin 500 kardeşimiz bulunmakta ve 3 bin 350 konteynırımız var. Buradaki bir meselemiz bazı konteynırlar geçici olarak buraya gelenler nedeniyle biraz kalabalıklaşmış durumda. Bunu rahatlatacak tedbirleri, il valimizle buradaki görevli arkadaşlarımızla konuştuk, süratle halledeceğiz. Bizim için bu geçici barınma merkezlerinde yaşayan kardeşlerimiz başımızın üstündeki misafirlerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatlarıyla, bütün imkanlarımızı bu kardeşlerimiz için seferber ediyoruz. Elbette insan kardeşine kucak açar. Bizde ülke olarak millet olarak bu kardeşlerimize kucak açmış durumdayız. İhtiyaçları gücümüz yettiği kadar en iyi şekilde yerine getirmeye İnşallah devam edeceğiz. Tek sıkıntı bazı kalabalık konteynırlardaki sayıların azaltılması ve onu da inşallah bir iki hafta içerisinde iyileştireceğiz. " dedi. Bakan Akdağ'ın kamp ziyaretine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut, Kamp Müdürü Ramazan Tıraş ve diğer yetkililer eşlik etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:54 TSİ - Osmaniye 115 Okunma

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