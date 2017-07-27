Başak Gazetesi
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Dün 00:04 TSİ- Osmaniye

Ekmeği yüzünden canından oldu

Kadirli’de bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü 1 kişide yaralandı.

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Alınan bilgiye göre olay Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Sumbas yolunda meydana geldi. İddiaya göre Len’ur isimli Kafeye gelen M.T. isimli bir kişi işletme sahibi Levent Sağmen’in bulunduğu masaya doğru kurşun yağdırdı. İşletme sahibi Levent Sağmen’e 3 kurşunun isabet ettiği olayda Serdar Över isimli kafe personeli de yaralandı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden İşletme sahibi Levent Sağmen ağır yaralı olarak Özel 7 Mart Hastanesine, kafe personeli Serdar Över ise Kadirli devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İşletme sahibi 4 çocuk sahibi 55 yaşındaki Levent Sağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan zanlı M.T. Kadirli girişinde Polis tarafından kaçarken yakalanarak göz altına alınırken M.T’nin bir süre kafede çalıştığı ileri sürüldü.

Haber: Selçuk Savran - KADİRLİ

Dün 00:04 TSİ - Osmaniye 924 Okunma

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