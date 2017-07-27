Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi

Hep deriz ya Osmaniye sahipsiz. İşte Osmaniye'nin sahipsizliği bir kez daha tescillendi.
Haziran ayında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığının 14-6-2017 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile, Osmaniye'ye 7 kişilik bir etüt proje ekibi gönderilmiş ve "Osmaniye Havalimanı" yapılması için yer ölçüm ve etüt çalışması yapılmasını istenmişti. İşte gelen bu heyet, Osmaniye'nin umutlarını bitirdi ve Adana, K. Maraş hava limanın yakınlığı gerekçe göstererek olumsuz rapor sunduğu iddia ediliyor.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bürokratı Hemşehrilerimizden edindiğimiz bilgilere göre; söz konusu Onaya istinaden DHMİGenel Müdürlüğünden bir Etüt Proje ekibi Osmaniye'de havaalanı yapılması muhtemel yerde incelemelerde bulunmuş.
Teknik ekibin, Osmaniye'de havaalanı yapılması hakkında üst yönetime sunduğu fizibilite raporunda ise; muhtemel yerin havaalanı yapımı için uygun olduğu fakat, Adana ve Kahramanmaraş Havaalanına yakın olduğu için konu olumsuz olarak değerlendirilmiş.
Osmaniye'de havaalanı yapılması, 520.000 nüfusu ile Osmaniye, Erzin-Dörtyol-İskenderun bölgesi ve Ceyhan ile beraber yaklaşık 850-900 bin kişilik geniş bir bölgenin ulaşım hayatını etkileyecek önemli bir konu. Dolayısıyla olayı sadece Adana ve Kahramanmaraş Havaalanına kilometre olarak yakınlık çerçevesinde değerlendirilmesini yanlış buluyoruz.
Osmaniye Havaalanı'nın yapılması, sadece teknik olarak değerlendirilmesi uygun olmayan, siyayi insiyatif alınmasını gerektiren önemli bir konu. Bu itibarla, Osmaniyemizin Milletvekillerini, Vali ve Belediye Başkanımızı, STK 'ları bu konuyu gündemde tutmaya ve konunun takipçisi olmaya davet ediyoruz..
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Yorumlar(6)
Hüseyin - Selam arkadaşsalar havalanı yapılsın gerekir se imza toplayalım gereken yere verelim
Halil - Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılıp yerine halen inşası devam eden Mersin Adana arasında Çukurova Havalimanı 2018 de açılacak bundan dolayıdır ki Osmaniye Halkının, havalimanına mesafesi daha da artacak bu sebeple bence havalimanı yapılması şiddetle gereklilik arz ediyor. Umarım Osmaniyenin siyasileri bu konuyu bir an önce ele almalı Rize Havalimanının ihalesi yapıldı. Ordu-Giresun Havalimanı da nitekim hizmete açıldı. Ülkemizin hangi köşesinde ihtiyaç varsa oraya hizmet götürülmeli Karadenizde bizim Akdeniz de.. Karadeniz halkının ne kadar havalimanına ihtiyacı varsa Osmaniyeli hemşehrileriminde ihtiyacı var. Karadeniz kadar maliyetli bir ihale olmayacaktır.
Atalay Kurdaş - Osmaniye Türkiyenin 52 ilinden büyük bir il. Kapasitesinin kaldıracağını düşünüyorum. Bu rapor kesinlikle siyasidir. Osmaniye'nin ne kadar sahipsiz olduğu ortaya çıkmıştır.Yazık çok yazık.
Enver Şanlı - Konuyla ilgili emsallerini ifşa etmek gerekir her alanda geri kaldığımız gibi bu alandandamı gol yedik heyetteki 7 kişi siyasimi davranıyor emsallerine göre kıyaslanması her şeyi ortaya çıkarır siyasiler etiket için değilde biraz gayret etse memleket için hizmet gelir
Kerim Şahin - Değişimden ve gelişmelerden nasibini alamayan bir şehirde son durum gösteriyor ki; Osmaniyeli olarak daha çok serzenişlerde bulunacağız. Sayın Bahçeli bu memleketin insanı olarak verdiği destek konusunda kendisini bir kez daha sorgulamalı!
Murat - Kardeşim Uşak havaalanı ile Kütahya Afyon havaalanı arası ne kadarmış buralara yapılıyorda OSMANİYE de km bahane ediliyor sen yararlanacak nüfus potansiyeline bak
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