Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi

Hep deriz ya Osmaniye sahipsiz. İşte Osmaniye'nin sahipsizliği bir kez daha tescillendi.

Haziran ayında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığının 14-6-2017 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile, Osmaniye'ye 7 kişilik bir etüt proje ekibi gönderilmiş ve "Osmaniye Havalimanı" yapılması için yer ölçüm ve etüt çalışması yapılmasını istenmişti. İşte gelen bu heyet, Osmaniye'nin umutlarını bitirdi ve Adana, K. Maraş hava limanın yakınlığı gerekçe göstererek olumsuz rapor sunduğu iddia ediliyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bürokratı Hemşehrilerimizden edindiğimiz bilgilere göre; söz konusu Onaya istinaden DHMİGenel Müdürlüğünden bir Etüt Proje ekibi Osmaniye'de havaalanı yapılması muhtemel yerde incelemelerde bulunmuş.

Teknik ekibin, Osmaniye'de havaalanı yapılması hakkında üst yönetime sunduğu fizibilite raporunda ise; muhtemel yerin havaalanı yapımı için uygun olduğu fakat, Adana ve Kahramanmaraş Havaalanına yakın olduğu için konu olumsuz olarak değerlendirilmiş.

Osmaniye'de havaalanı yapılması, 520.000 nüfusu ile Osmaniye, Erzin-Dörtyol-İskenderun bölgesi ve Ceyhan ile beraber yaklaşık 850-900 bin kişilik geniş bir bölgenin ulaşım hayatını etkileyecek önemli bir konu. Dolayısıyla olayı sadece Adana ve Kahramanmaraş Havaalanına kilometre olarak yakınlık çerçevesinde değerlendirilmesini yanlış buluyoruz.

Osmaniye Havaalanı'nın yapılması, sadece teknik olarak değerlendirilmesi uygun olmayan, siyayi insiyatif alınmasını gerektiren önemli bir konu. Bu itibarla, Osmaniyemizin Milletvekillerini, Vali ve Belediye Başkanımızı, STK 'ları bu konuyu gündemde tutmaya ve konunun takipçisi olmaya davet ediyoruz..