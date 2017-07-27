FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ..Durmuşoğlu Osmaniye'ye havalimanı konusuna el attı

Oğuz - Havaalanı yapımı için tek kriter yakın mesafede başka havaalanı olup olmaması değildir. Öyle olsaydı aynı şehre birden fazla havaalanı yapılmazdı. İhtiyaç varsa havaalanı yapılır, yetmezse ikincisi, üçüncüsü de... Yani başat kriter ihtiyaç/potansiyel. Osmaniye'nin böyle bir potansiyeli var mı? Soyut ifadelerle böyle bir ihtiyaçtan bahsediyoruz ama yapılmış ciddi bir çalışma, araştırma var mı? Yapılması gereken, Valimiz ve Belediye Başkanımız başta olmak üzere şehrin ileri gelenlerinin bu konuyu profesyonelce ele alıp Osmaniye'nin potansiyelini ortaya koyan bir çalışma yaptırmalarıdır. Hazırlanacak raporla yapılacak girişimlerden sonuç alma şansı şimdikinden kat ve kat fazla olacaktır.