Başak Gazetesi
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Dün 12:58 TSİ- Osmaniye

FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ..Durmuşoğlu Osmaniye'ye havalimanı konusuna el attı

TBMM Divam Katip Üyesi ve Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, olumsuz rapor verilen hava limanı için, gerekli yerlerle görüştüğünü yeniden ekip gönderileceğini söyledi.

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Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, Adana Şakirpaşa Havalima'nın yakında Tarsus'a taşınarak Çukurova Bölge Havalimanı olacağını ve dolayısıyla Osmaniye'ye uzaklığının 130 km. bulacağını ifade ederek," Kahramanmaraş Havalimanımızda 125 km. civarında uzaklıkta bulunmaktadır. Dolayısıyla 1 milyon nüfusun yararlanacağı havalimanlarının mesafeleri 130 km. çıkacaktır.Bu anlamda Osmaniye'ye havalimanı ezem değil şart olmuştur. OsmaniyeDevlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığının 14-6-2017 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile, gelen heyet mesafeyi yakın bulurak olumsuz rapor vermiştir. Bende bizzat Ulaştırma Bakanımızın yardımcısı ile görüşerek bu gerekçeleri anlattım ve o da bizi haklı buldu. Şimdi yeniden Osmaniye'ye bir heyet gerek inceleme yapacak. Osmaniye'ye kesinlikle hava limanı yapılması için var gücümüzle çalışacağız"dedi.

Dün 12:58 TSİ - Osmaniye 934 Okunma

Yorumlar

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Oğuz - Havaalanı yapımı için tek kriter yakın mesafede başka havaalanı olup olmaması değildir. Öyle olsaydı aynı şehre birden fazla havaalanı yapılmazdı. İhtiyaç varsa havaalanı yapılır, yetmezse ikincisi, üçüncüsü de... Yani başat kriter ihtiyaç/potansiyel. Osmaniye'nin böyle bir potansiyeli var mı? Soyut ifadelerle böyle bir ihtiyaçtan bahsediyoruz ama yapılmış ciddi bir çalışma, araştırma var mı? Yapılması gereken, Valimiz ve Belediye Başkanımız başta olmak üzere şehrin ileri gelenlerinin bu konuyu profesyonelce ele alıp Osmaniye'nin potansiyelini ortaya koyan bir çalışma yaptırmalarıdır. Hazırlanacak raporla yapılacak girişimlerden sonuç alma şansı şimdikinden kat ve kat fazla olacaktır.

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