Türk Dünyası Belgesel Film Festivali için başvurular başladı

Festival Yürütme Kurulu Başkanı ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nde (OGC) yaptığı basın toplantısında festival ve yarışmalarla ilgili bilgiler verdi. Başkan Demir, yılın belgeselinin seçileceği yarışmada yedi Türk Cumhuriyeti, Özerk Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları, yılın Belgesel Filmi’ni seçeceklerini kaydetti. Geçtiğimiz yıl birincisi yapılan ve 13 bölgeden 70 filmin katıldığı yarışma sonunda dereceye giren filimlerin, 5 ülkede 7 gösterim ile seyirciyle buluştuğunu anlatan Demir, "İstanbul'da 17 Mayıs 2017 tarihindeki basın toplantımızla bu seneki yarışmanın şartnamesini açıkladık. Ayrıca Federasyonumuzun sitesi www.turkbelgesel.com adresinde de yayınladık. O günden bu yana 12 bölgeden 52 belgesel Film müracaat etti. Festival bu yıl Profesyonel ve Öğrenci diye iki kategoriden oluşuyor. Ödüllerimiz bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha iyi. Para ödüllerimizin yanında çeşitli teşvik ödülleri olacak. Profesyoneller kategorisinde 1.’ye 20 bin, 2.’ye 15 bin, 3.’ye 10 bin TL ödül verirken, Öğrenci kategorisinde 1.’ye 10 Bin, 2.’ye 7 Bin, 3.’ye ise 5 Bin TL para ödülü verilecek." dedi. Yarışmaya katılımların 18 Ağustos 2017 tarihinde sona ereceğini belirten Demir, yarışmaya müracaatların Federasyonun İstanbul'daki irtibat bürosuna bizzat veya posta yoluyla yapıldığını belirterek, "Katılımcıların geç kalmamaları için biran evvel müracaatlarını bekliyoruz. Bu yıl 30 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapacağımız Gala ve Ödül töreniyle dereceye giren filmlerin gösterimlerini Türkiye’de İstanbul, Amasya, Niğde (Ömer Halisdemir Üniversiteleri ile Gaziantep’de, Azerbaycan’da Bakü Devlet, Kazakistan’da Alfarabi, Kırgızistan’da Kırgızistan Türkiye Manas, KKTC’de Doğu Akdeniz, Makedonya’da Üsküp Fon Üniversiteleri, proje ortakları gösterimlerinin yanı sıra halk gösterimleri ile seyirciyle buluşturulacak." diye konuştu. Menderes Demir’e OGC’de düzenlediği basın toplantısından dolayı teşekkür eden Başkan İsrafil Avcı, "Genel başkan Menderes Demir’in bu basın toplantısını burada düzenlemesi bizleri onurlandırmıştır. Biz OGC olarak geçen bu festivalin birinci etkinliğine destek vermiştik. Bu sene de yine cemiyetimiz olarak desteğimizi veriyoruz. Kendisine ve yarışmaya katılacaklara başarılar diliyorum." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE