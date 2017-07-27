Osmaniyeli Taekwondocu Milli Takım Kadrosunda

Türkiye Taekwondo Yıldız Milli Takımı'nın kadrosunu oluşturacak Taekwondocular, Karaman'da gerçekleşen seçmelerle belirlendi. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Taekwondo Yıldız Milli Takım seçmelerinde Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye 7 Ocak Spor Kulübü adına katılan sporcu 61 kiloda Mehmet Erdoğan, Taekwondo Yıldız Milli takım seçmelerini kazanarak Osmaniye'yi temsil etti. Milli takımın aday kadrosuna seçilen sporcu Mehmet Erdoğan, 01-20 Ağustos tarihleri arasında Ankara Eryaman 'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılacak olan milli takım kampına katılacak. Sporcu Erdoğan, Milli Takım Kampından sonrası Eylül Ayı içerisinde Macaristan/Budapeşte'de yapılacak olan Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına katılarak Türkiye'yi ve Osmaniye’yi temsil edecek.