Başak Gazetesi
19° OSMANİYE
Dün 16:49 TSİ- Osmaniye

Osmaniyeli Taekwondocu Milli Takım Kadrosunda

Osmaniye sporcu Mehmet Erdoğan seçmeleri kazanarak Taekwondo Yıldız Milli takım kadrosuna girdi.

Türkiye Taekwondo Yıldız Milli Takımı'nın kadrosunu oluşturacak Taekwondocular, Karaman'da gerçekleşen seçmelerle belirlendi. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Taekwondo Yıldız Milli Takım seçmelerinde Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye 7 Ocak Spor Kulübü adına katılan sporcu 61 kiloda Mehmet Erdoğan, Taekwondo Yıldız Milli takım seçmelerini kazanarak Osmaniye'yi temsil etti. Milli takımın aday kadrosuna seçilen sporcu Mehmet Erdoğan, 01-20 Ağustos tarihleri arasında Ankara Eryaman 'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılacak olan milli takım kampına katılacak. Sporcu Erdoğan, Milli Takım Kampından sonrası Eylül Ayı içerisinde Macaristan/Budapeşte'de yapılacak olan Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına katılarak Türkiye'yi ve Osmaniye’yi temsil edecek.

Dün 16:49 TSİ - Osmaniye 72 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Osmaniyeli Taekwondocu Milli Takım Kadrosunda mask

Osmaniyeli Taekwondocu Milli Takım Kadrosunda

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali için başvurular başladı mask

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali için başvurular başladı

Fakıuşağı Mahallesi Sahipsiz mi? mask

Fakıuşağı Mahallesi Sahipsiz mi?

Erzin'de Soylu ve Avcı Ailelerinin Mutlu Günü mask

Erzin'de Soylu ve Avcı Ailelerinin Mutlu Günü
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 593
Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi mask

Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi

Osmaniye'de iş kazası 1 ölü mask

Osmaniye'de iş kazası 1 ölü

FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ..Durmuşoğlu Osmaniye'ye havalimanı konusuna el attı mask

FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ..Durmuşoğlu Osmaniye'ye havalimanı konusuna...

Ekmeği yüzünden canından oldu mask

Ekmeği yüzünden canından oldu

Osmaniye'de kamyonet bariyerlere çarptı, 3 yaralı mask

Osmaniye'de kamyonet bariyerlere çarptı, 3 yaralı

Osmaniye İl Jandarmada nöbet değişimi mask

Osmaniye İl Jandarmada nöbet değişimi

Ekmeği yüzünden canından oldu mask

Ekmeği yüzünden canından oldu

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan konteynır kente ziyaret mask

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan konteynır kente ziyaret

Gökduman:"Aydınlatmadığımız olayımız yoktur" mask

Gökduman:"Aydınlatmadığımız olayımız yoktur"

Sebze Üretimini Geliştirme projesinde ilk mahsul mask

Sebze Üretimini Geliştirme projesinde ilk mahsul

Erzin'de Soylu ve Avcı Ailelerinin Mutlu Günü mask

Erzin'de Soylu ve Avcı Ailelerinin Mutlu Günü

Hatay'ın en büyük OSB'si Erzin'e kuruluyor mask

Hatay'ın en büyük OSB'si Erzin'e kuruluyor

Fatih Eroğlu: Bilgisiz bir toplum yok olmaya mahkumdur! mask

Fatih Eroğlu: Bilgisiz bir toplum yok olmaya mahkumdur!

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 593

YÜKLENİYOR