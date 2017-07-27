Süt hijyeni kursu başladı

Osmaniye Süt Üreticileri Birliği, Halk Eğitim Merkezi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Süt Hijyeni Kursu" 25 kursiyerin katılımı ile başladı. Süt Üreticileri Birliği Toplantı salonunda eğitimlerde, ilgili mevzuat, genel ve özel hijyen kuralları, sütte bozulmaya neden olan faktörler, çiğ süt kriterleri, çiğ sütün taşınmasında dikkat edilecek hususlar, toplama merkezleri, numune alma ve kontroller, uygunsuzluk durumunda yapılacak işlemler, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları gibi hususların anlatılacağı kaydedildi. Açılışta konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, 10. Kalkınma Planının 2017 yılı "Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı" kapsamında eğitim ve yayım faaliyetleri olarak planlanan Merkez ilçede 2. Osmaniye’de ise 5. süt hijyeni eğitiminin düzenlendiğini kaydetti. Sağlam, 25 kişilik katılımcıya 3 gün boyunca toplam 24 saat uygulamalı ve teorik olarak verilecek eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika tanzim edileceğini söyledi. Eğitimin amacının sütün toplanması, depolanması ve nakliyesinde çalışan kişilerin; sütte temel hijyen kurallarını uygulama yeterliliklerine sahip olmalarını ve bilinçlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Sağlam şöyle devam etti: "Sütün uygun ortamda elde edilip işlenerek bu mükemmelliğini koruması başta süt üreticilerimizin bina, ekipman ve kişisel hijyen konularında göstereceği hassasiyete bağlıdır. Bilinçli üreticiler olarak sizler bu eğitimde alacağınız bilgilerle uluslararası standartlara uygun yüksek kalitede süt üretmelisiniz. Osmaniye Süt Üreticileri Birliği ve Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa olarak düzenlediğimiz bu eğitimde katkısı olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Haber: İBRAHİM EMÜL/OSMANİYE