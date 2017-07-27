Başak Gazetesi
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Dün 16:53 TSİ- Osmaniye

Suriyeli öğrencilerin eğitim kalitesi araştırılıyor

Türkiye'deki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Kalitesi ve Algı Analizi Projesi Kapsamında Osmaniye'de değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, lise düzeyindeki eğitim kuruluşlarında, Yükseköğretim kuruluşlarında öğretim gören Suriyeli öğrencilerin eğitim sistemine uyum süreci, yaşanan ve yaşanmakta olan sorunlara çözüm arayışları, Suriyeli ailelerin eğitime bakışı gibi konular konuşuldu. Ayrıca yapılan anketlerin ve araştırmaların sonuçları göz önüne alınarak, verimli geçen toptanının sonucunda Suriyeli öğrencilerin eğitimi birçok yönden ele alınıp çözüm odaklı olarak ne yapılması gerektiği hususunda bilgiler ve düşünceler paylaşıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı koordinatörlüğünde, Başbakanlık Uzmanı Musa Budak, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Yusuf Alpaydın ve Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Selami Kardaş'ın sunumuyla "Türkiye'deki Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Kalitesi ve Algı Analizi" projesi kapsamında, saha çalışmalarının sonuçlarının paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, Osmaniye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri Şube Müdürü Mehmet Berşan Uçar ve Enformasyon Memuru Caner Gül ve diğer il müdürlükleri temsilcileri de katıldı.

Dün 16:53 TSİ - Osmaniye 28 Okunma

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