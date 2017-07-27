Başak Gazetesi
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Dün 16:58 TSİ- Osmaniye

Böbreğinden 50 parça taş çıktı

Osmaniye'de 52 yaşındaki Mehmet Arslan'ın tek böbreğinden çıkan 50 parça taş doktorları bile şaşırttı.

Arslan, uzun süreden bu yana ağrı, ateş ve halsizlik şikayeti Osmaniye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yaklaşık 8 yıldır aynı şikayetlerden dolayı rahatsız olan Arslan'ı muayene eden ve sol böbreğin tamamını dolduran taşları tespit eden Üroloji uzmanları Op.Dr. Sinan Karazindiyanoglu ve Op.Dr. Mustafa Kayalı acil ameliyat kararı aldı. Yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatta, aralarında 3 santimden büyük taşlarında bulunduğu irili ufaklı 50 parça, başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Dr. Kayalı, 1 santimlik kesi ile küçük bir tüp içerisinden yaklaşık 50 parça taşının, kanama ve başka bir komplikasyon olmadan çıkartıldığını belirterek, hastanın kısa sürede eski sağlığına kavuştuğunu belirtti. Günümüzde büyük böbrek taşlarında perkütan nefrolitotominin (PCNL) tüm dünyada önerilen ve tercih edilen yöntem olduğunu kaydeden Kayalı, "PCNL cilde yapılan 1 santimlik kesiden tüple böbreğe girilerek yapılan kapalı taş ameliyatı olup, hastalar için çabuk ayağa kalkma ve 1-3 gün yatış süresi ile konforlu bir tedavi şeklidir. PCNL hastanemizde 5 yıldır rutin olarak yapılmakta olup 500 den fazla hastamız opere edilmiştir." dedi. Osmaniye Devlet Hastanesinde, Laparoskopik urolojik ameliyatlar olan nefrektomi 'böbreğin alınması', piyelolitotomi 'böbrekten taşın bütün olarak çıkarılması' ve piyeloplasti yani 'böbrek kanalının darlık ameliyatlarının Op Dr Kaan Gökçen, Op Dr Sinan Karazindiyanoğlu ve Op Dr Murat Kobaner tarafından yaklaşık 5 yıldır 300'un üzerinde hastada basari ile uygulandığı kaydedildi. Osmaniye Devlet Hastanesi üroloji kliniğinde laparoskopik ameliyatların halen mevcut hekimler tarafından yapılmaya devam etmekte olduğu belirtilerek, bu noktada hastanenin üroloji kliniğinin, eğitim araştırma hastaneleri ile yarışmakta olduğu ve hizmet kalitesini her gecen gün daha da arttırmayı hedeflediği vurgulandı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:58 TSİ - Osmaniye 199 Okunma

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