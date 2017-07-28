Toroslar Edaş Kesintisiz Enerji İçin Çalışıyor

Toroslar EDAŞ, sıcakların 60 dereceyi bulduğu güney ve güneydoğu illerinde önemli bir kesinti yaşanmadan enerji ihtiyacını sıkıntısız karşıladı.

Toroslar EDAŞ, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enerji tüketiminin arttığı yaz aylarında bölgesindeki enerji ihtiyacını yüksek bir performans göstererek karşılayan Toroslar EDAŞ, gerçekleştirdikleri bakım, onarım ve yatırımların hayata geçmesiyle artan talebe en kısa sürede eksiksiz yanıt vermiş oldu.

Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava, 3 Temmuz'daki elektrik tüketimini saatte 928 bin megavata çıkararak tüm zamanların rekorunu kırdırdı. Toroslar EDAŞ bölgesinde yer alan Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay illerinde de tüketim geçen yılın bu dönemine oranla yüzde 30 civarında artış gösterdi. Sıcak havanın yanı sıra sanayi üretimindeki artış da enerji tüketiminin artmasına neden oldu.

Bölgesinde yaptığı yatırımların karşılığını alan Toroslar EDAŞ’ın trafoları, müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak için 24 saat kesintisiz çalışıyor. Toroslar EDAŞ, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı son 1 ay içerisinde 62 adet yeni trafo tesisi, 85 adet trafo güç yükseltimi ve 241 adet trafoda bakım işlemi gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Temmuz ayının ilk haftalarında sıcaklıklardaki ani artışla birlikte Toroslar EDAŞ’a gelen çağrı sayısı 34 bine yükselmesine rağmen çağrı trafiğinin karşılanmasında herhangi bir sorun yaşanmadı.