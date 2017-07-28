MHP’li Ersoy: Türk Kültürüne Yatırım Yapacak Milli Bir Burjuvaziye İhtiyaç Var!

Ersoy, konuşmasının başında meclis başkan vekili Ahmet Aydın’ın yanlışlıkla Milliyetçi Hareket Partisi adına diyeceğine Halkların Demokratik Partisi demesi üzerine “biz Türkiye'de halkların kardeşliğine inanmakla beraber bunların toplamının büyük Türk milleti ailesini oluşturduğuna inanıyoruz. O sebeple partimizin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Fikrimiz bu kapsamda herkesi kucaklayan Türk milliyetçiliğidir” cevabını verdi.

Doç. Dr. Ruhi Ersoy, “Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarının Geri İadesi” konusunda üç partinin (MHP, AKP, CHP) ortak verdiği önergeyle ilgili olarak öncelikle milli konularda uzlaşma olmasının önemli olduğunu, meclisin bunu başarması gerektiğini belirtti.

Bir ülkenin tarihi varlıklarının başka ülkelere kaçırılabilmesi için 3 nedenin olması gerektiği belirten Ersoy, bunların 1- O ülkenin savaş şartları içerisinde olması, silahlı çatışmaların yoğun şekilde yaşanması lazım, 2- O ülkenin ekonomisinin iflas etmiş olması gerekir, 3- Tarih bilincinin sığ, tarihî eser bilincinin ise toplumca yaygınlaşmamış olmasıdır dedi.

Üç maddeden sonuncusunun ülkemizi ilgilendirdiğini belirten Ersoy, Tarih bilinci ve tarih şuuru üzerinden millî şuurun gelişmesi bu eserlere sahip çıkmakla doğru orantılıdır dedi.

Bunun için öncelikle “insan yetiştirmek” önemlidir diyen Ersoy, Türk modernleşme süreci içerisinde Türk sermayesi arasındaki mücadele aslında bir zihniyet mücadelesidir ve Milli Burjuvazisini inşa edemeyen toplumlar bu manada gelişmiş toplum olamazlar dedi.

Örnek olarak Floransalı Medici ailesini gösteren Ersoy, Rönesans’ın içinden Medici ailesini çıkarırsanız geriye bir şey kalmaz dedi.

Ülkemizdeki kazı çalışmalarına sponsor olan şirketlere bakıldığında küresel şirketler, kazı bilgilerine bakıldığında ise Antikçağ dönemlerine ait olduğu görülür, hiçbir küresel şirketin Ön Türk dönemi ile ilgili çalışma yaptığına rast gelmezsiniz diyen Ersoy, bunun için milli bir burjuvazi oluşmalıdır dedi.

Ersoy, ülkemizde son 15-20 yıldır sermayenin el değiştirdiğini, kenarın, taşranın samimi idealist kesiminin merkeze gelerekekonomiyle tanıştığını, iktidar olup makam edindiklerini fakat milli bir değer üretmede başarılı olamadıklarını dile getirdi. Yeni oluşan sermaye sahiplerinin, makam mevki sahiplerinin evlerinin, arsalarının genişletilmesi, kullandıkları arabaların yenilenmesinin yanında kültür, sanat, edebiyat ve estetiğe dair kafa yormadıkları için en üst ağızdan Cumhurbaşkanının ağzından “kültür ve sanatta iktidar değiliz” sözünü duymaya devam edeceklerdir dedi.

Ersoy, konu ile ilgili birçok çözüm önerilerinin olduğunu, komisyonun kurulmasıyla hepsinin tartışılacağını söyleyerek, meselenin sadece kültür varlıklarını geri getirme meselesi olmadığını, kültür politikaları ve zihniyet meselesi olduğunu söyledi. Geri iadesi sağlanan tarihi eseri koruyacak müzelerimiz ve insanımız var mı diye soran Ersoy, Kütahya müzesinde yaşanan olayı hatırlattı. Uşak Müzesinde de devletimizin 10 yıl uğraşıp 40 milyon dolar para harcayarak geri iadesini sağladığı Karun Hazinesine ait Denizatı broşu müze müdürünün sahtesini sergileyerek gerçeğini satmasıyla gündeme gelmişti.

Ersoy, Kültür ve Turizm eski bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’ya bu konularda kafa yorduğu için teşekkür etti ve “siyasal anlamda siyasal partiler veyahut da görevler gelip geçebilir ama bir entelektüel müktesebat ve kaygı noktasında ortak zeminde buluşabilme örneklerini sergileyebilmek çok mühimdir” dedi.

Ersoy, konuşmasını geçtiğimiz günlerde vefat yıldönümü olan Prof. Dr. Halil İnalcık’ı anıp onun "Karamsarlık korkaklıktır. Türkiye büyüktür. Bu devletin tarihine yakışır şekilde yaşamalı ve çok çalışmalıyız. Türklerin övünülecek tarihleri vardır ancak tarih bilirseniz "Ne mutlu Türküm diyene." sözünün manasına varırsınız” sözleri ile bitirdi.