Başak Gazetesi
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Dün 14:37 TSİ- Osmaniye

Başkan Toksoy; “Spor İçin Tüm İmkanlarımızı Seferber Ederiz.”

15 Temmuz Hatay Minikler Karate Turnuvasının şampiyonları Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy’u makamında ziyaret ederek elde ettikleri başarının sevincini paylaştı.

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Başkan Toksoy tarafından kapıda karşılanan sporculara Karate Antrenörü Aziz Gezer refakat etti.

23 Temmuz 2017 Pazar günü Antakya’da gerçekleştirilen Hatay Minikler Karate Şampiyonasında Efekan GEZER 45 kiloda 3. olarak bronz madalya, Berkcan DELİ 35 kiloda 3. olarak bronz madalya, İrem ELİBOL 40 kiloda 2. olarak gümüş madalya, Arda Mesut SARRAÇ 40 kiloda 2. olarak gümüş madalyayı ilçemize kazandırdığını belirten Karate Antrenörü Aziz Gezer, aAyrıca 16 Aralık 2016 da Hatay Karate Şampiyonasında Efekan GEZER 45 kiloda 1. olarak altın madalya, Veli DEMİRDELEN 2. olarak gümüş madalya, Arda Mesut SARRAÇ 2. olarak gümüş madalya almış olduklarını da hatırlattı.

19 Aralık Kapalı Spor Salonunda Çarşamba ve Cuma günleri devam eden antrenmanlarla ilgili bilgi alan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy genç sporcuların elde ettikleri başarılar ile her zaman iftihar ettiklerini ilçemizin adının sporla anılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek; “Belediye olarak ilçemizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına üzerimize düşen her şeyi fazlasıyla yapmaya hazırız. Çalışmaların yürütüldüğü 19 Aralık Kapalı Spor salonu içerisindeki odanızda klimanızın bulunmadığını öğrendim. Derhal oraya bir klima takılarak yavrularımızın uygun koşullarda çalışmalarını sürdürmeleri için talimat veriyorum. Ayrıca bu minik yavrularımıza yaptıkları spora uygun olarak kıyafetler alınması ve arkasında ilçemizin adın ve tarihi varlığının olması yönünde de ilgili arkadaşlarım sizlerle irtibata geçecekler. Çocuklarımızı bir kere daha tebrik ediyor bu başarının elde edilmesinde emeği geçen sizleri ve okul müdürlerini de teşekkür ediyorum.” Dedi.

Başkan Toksoy minik sporcular, aileleri, antrenörleri ve oluk müdürleri ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra minik şampiyonlara çiçek ve armağan, tüm konuklarına ayrı ayrı hediyeler takdim etti.

Haber: Sedat İskenderoğlu – Dörtyol

Dün 14:37 TSİ - Osmaniye 35 Okunma

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