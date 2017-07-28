Başak Gazetesi
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Dün 14:48 TSİ- Osmaniye

Vali Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret

Vali Coşkun, Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Atacan’ın Ailesini Nohuttepe Köyündeki Evlerinde Ziyaret Etti

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Vali Ömer Faruk Coşkun, 2008 yılında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Aktütün Köyü yakınlarında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bekir Atacan’ın ailesini Merkeze bağlı Nohuttepe Köyündeki evlerinde ziyaret etti.

Şehidimizin babası Osman Atacan ve annesi Elif Atacan ile bir süre görüşen Vali Ömer Faruk Coşkun, Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da baş sağlığı ve sabır dileklerini iletti. Vali Coşkun, tüm şehitlerimizin ailelerinin birer emanet olduğunu ifade ederek, “Ne zaman bir sıkıntınız, bir derdiniz olursa her zaman kapım, gönlüm size açıktır. Siz bize emanetsiniz” diye konuştu.

Ziyaret sırasında şehidimiz için Kur’an-ı Kerim okundu. Vali Coşkun, ziyaretinin son bölümünde,Şehidimizin yakınları olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şehidimizin ailesi ve yakınları, Vali Coşkun ve beraberindekilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür ettiler.

Dün 14:48 TSİ - Osmaniye 45 Okunma

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