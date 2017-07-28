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Dün 14:52 TSİ- Osmaniye

Vali Ömer Faruk Coşkun Kazmaca Köyünde Yapımı Devam Eden Göleti İnceledi

Vali Ömer Faruk Coşkun, daha sonra Osmaniye Merkeze bağlı Nohuttepe Köyünü ziyaret ederek, Köyde inşaatı devam eden Köy Konağında incelemelerde bulundu.

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Vali Ömer Faruk Coşkun, Merkeze bağlı Kazmaca Köyüne yapımı devam eden Gölette incelemelerde bulundu. Beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ile birlikte Kazmaca Köyüne giden Vali Coşkun, Köy Muhtarı Mustafa Kundakçı ve köy sakinleri tarafından karşılandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Yol Ulaşım Şube Müdürü Kadir Tohumcu’dan Gölet hakkında bilgi aldı. İl Özel İdaresi’nin projesi olan Gölet’in hayvan içme suyu Göleti olarak kullanılacağını ifade eden Kadir Tohumcu, 150.000 metreküplük kapasitesi olan Göletin, önümüzdeki 10 gün içinde tamamlanmasının planlandığı kaydetti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, incelemelerinin ardından Köy Muhtarı Mustafa Kundakçı’dan köy hakkında bilgi aldı. Muhtar Kundakçı, köylerine yapılan Gölet için, tüm köy sakinleri adına, Vali Coşkun’a teşekkür ederek, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Köydeki incelemelerini tamamlayan Vali Coşkun, Göletin yapımında emeği ve katkısı olanlara teşekkür ederek, Kazmaca Köyünden ayrıldı.

VALİ COŞKUN, NOHUTTEPE KÖYÜNDE İNŞAATI DEVAM EDEN KÖY KONAĞINI İNCELEDİ

Vali Ömer Faruk Coşkun, daha sonra Osmaniye Merkeze bağlı Nohuttepe Köyünü ziyaret ederek, Köyde inşaatı devam eden Köy Konağında incelemelerde bulundu.

Vali Coşkun’a devam eden inşaat hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık tarafından bilgi verildi. Köy sakinlerinin talepleri doğrultusunda, köydeki çeşitli faaliyetler için kullanılmak üzere yapılan Köy Konağının, İl Özel İdaresi ve Köy Muhtarlığı işbirliğinde yapıldığını ifade eden Mehmet Yanık, 4 odalı olarak inşa edilen Konağınönümüzdeki 20 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Köy Konağının yapımında emeği ve katkısı olanlara teşekkür eden Vali Ömer Faruk Coşkun, incelemelerinin ardından Nohuttepe Köyünden ayrıldı.

Dün 14:52 TSİ - Osmaniye 78 Okunma

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