Osmaniye’de Faaliyetlerine Devam Ediyor

Ülke genelinde 650.000’i aşkın gönüllüsüyle birlikte yaşam anlamına gelen toprağa sahip çıkan TEMA Vakfı’nı temsil etmenin büyük sorumluluk olduğunu belirten TEMA Vakfı Osmaniye İl Temsilcisi Şengün Demiryürek, “TEMA’nın en büyük gücü her zaman gönüllüleri olmuştur. Sahip olduğu doğal varlıkları ile Osmaniye’de sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibim ile birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak, ilimizdeki gönüllü sayımızı artırıp, ilimize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

TEMA Vakfı Osmaniye Gönüllüleri, il genelinde yürütülen faaliyetlere destek olarak;

Ø Doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek,

Ø Erozyon, toprak örtüsü ve toprağın korunması yönünde kamuoyunu bilinçlendirecek etkinlikler düzenlemek,

Ø 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde tarım alanlarının amaç dışı kullanımını engellemek,

Ø Mera, otlak ve çayırların korunması ve verimliliklerinin arttırılması amaçlı çalışmalar yürütmek,

Ø Orman sınırlarda herhangi bir nedenle daralma olmasını engellemek ve doğal orman alanlarının korunmasına katkı vermek,

Ø Su varlığının korunması ve tarımsal kuraklık, çoraklaşma ve çölleşmeyle mücadele etmek,

Ø Deniz, göl, akarsu kıyıları ve sahil şeridinin doğal özelliklerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,

Ø Halkımızın tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinde, su ve enerji tasarrufunun, geri dönüşümlü ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesinde önder rol oynamak,

Ø TEMA Vakfı’na yeni gönüllüler kazandırmak,

Ø Bu amaçları gerçekleştirmek için il gönüllüleri olarak Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Genç TEMA Lise, Genç TEMA Üniversite ve Mezun TEMA örgütlerini oluşturmak vb. çalışmaları yürüteceklerdir

TEMA Vakfı Osmaniye İl Temsilciliği ekibi, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmede en önemli desteği ilde görev yapan basın mensuplarından alacağına inanmaktadır. Yapılan tüm faaliyetler düzenli olarak yerel basınla paylaşılacaktır.