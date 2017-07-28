TIR'ın sürücüsü yola atlayarak ölümden kurtuldu

Araç ise yoldaki trafik işaret levhalarının bulunduğu demir direğe çarparak durdu. Kaza Gaziantep- Osmaniye E-90 Otoyolu Arıklıkaş köyü mevkiinde meydana geldi. Adana yönünden Bahçe'ye doğru seyir halinde olan 42 yaşındaki M.T. idaresindeki 33 CBS 89 plakalı ağır soda yüklü TIR, freninin patlamasının ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı. Sürücü M.T. ölümden kurtulmak için araçtan atlayarak kolunun kırılması sonucu yaralanırken, TIR ise yolun sağında bulunan bariyere, ardından ise trafik işaret levhalarının bulunduğu demir direğe çarparak durdu. Olay yerine çağrılan ambulans ile Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T'nin tedavisinin sürdüğü sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE, (Osmaniye)