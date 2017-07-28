Başak Gazetesi
21° OSMANİYE
Dün 16:03 TSİ- Osmaniye

TIR'ın sürücüsü yola atlayarak ölümden kurtuldu

Osmaniye'de freni patladığı için hareket halindeki TIR'dan atlayan sürücü, ölümden kurtuldu.

Araç ise yoldaki trafik işaret levhalarının bulunduğu demir direğe çarparak durdu. Kaza Gaziantep- Osmaniye E-90 Otoyolu Arıklıkaş köyü mevkiinde meydana geldi. Adana yönünden Bahçe'ye doğru seyir halinde olan 42 yaşındaki M.T. idaresindeki 33 CBS 89 plakalı ağır soda yüklü TIR, freninin patlamasının ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı. Sürücü M.T. ölümden kurtulmak için araçtan atlayarak kolunun kırılması sonucu yaralanırken, TIR ise yolun sağında bulunan bariyere, ardından ise trafik işaret levhalarının bulunduğu demir direğe çarparak durdu. Olay yerine çağrılan ambulans ile Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T'nin tedavisinin sürdüğü sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE, (Osmaniye)

Dün 16:03 TSİ - Osmaniye 535 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Osmaniye’de Faaliyetlerine Devam Ediyor mask

Osmaniye’de Faaliyetlerine Devam Ediyor

Başkan Toksoy; “Spor İçin Tüm İmkanlarımızı Seferber Ederiz.” mask

Başkan Toksoy; “Spor İçin Tüm İmkanlarımızı Seferber Ederiz....

Toroslar Edaş Kesintisiz Enerji İçin Çalışıyor mask

Toroslar Edaş Kesintisiz Enerji İçin Çalışıyor

Kadirli’de ne önlem alındı? mask

Kadirli’de ne önlem alındı?
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 593
Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi mask

Osmaniye'ye hava limanına mesafe bahanesi

Osmaniye'de iş kazası 1 ölü mask

Osmaniye'de iş kazası 1 ölü

FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ..Durmuşoğlu Osmaniye'ye havalimanı konusuna el attı mask

FLAŞ..FLAŞ.FLAŞ..Durmuşoğlu Osmaniye'ye havalimanı konusuna...

Osmaniye'de 249 bin 456 kök kenevir ele geçirildi mask

Osmaniye'de 249 bin 456 kök kenevir ele geçirildi

Ekmeği yüzünden canından oldu mask

Ekmeği yüzünden canından oldu

Osmaniye'de kamyonet bariyerlere çarptı, 3 yaralı mask

Osmaniye'de kamyonet bariyerlere çarptı, 3 yaralı

Başkan Toksoy; “Spor İçin Tüm İmkanlarımızı Seferber Ederiz.” mask

Başkan Toksoy; “Spor İçin Tüm İmkanlarım...

MHP’li Ersoy: Türk Kültürüne Yatırım Yapacak Milli Bir Burjuvaziye İhtiyaç Var! mask

MHP’li Ersoy: Türk Kültürüne Yatırım Yapacak Milli Bir Burju...

Toroslar Edaş Kesintisiz Enerji İçin Çalışıyor mask

Toroslar Edaş Kesintisiz Enerji İçin Çalışıyor

"Cumhurbaşkanımızın Sesi Ümmetin Sesidir" mask

"Cumhurbaşkanımızın Sesi Ümmetin Sesidir"

Böbreğinden 50 parça taş çıktı mask

Böbreğinden 50 parça taş çıktı

Suriyeli öğrencilerin eğitim kalitesi araştırılıyor mask

Suriyeli öğrencilerin eğitim kalitesi araştırılıyor

Süt hijyeni kursu başladı mask

Süt hijyeni kursu başladı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 593

YÜKLENİYOR