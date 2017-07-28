Başak Gazetesi
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Dün 16:06 TSİ- Osmaniye

Tekstil sektöründe 55 kişiye istihdam

Çalişme ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Biteks İplik ve Bakırlar İplik firmaları arasında istihdam protokolü imzalandı.

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Bu kapsamda iki firmada toplam 55 kişi, işbaşı eğitim programı ve istihdam garantili kurs kapsamında fabrikada işe başlayacak. İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü ile 55 kişi İplik Eğirme Operatörü mesleğinde staj eğitimlerine başlayacaklar. Kursiyer seçme ve bilgilendirme toplantısına İşkur İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, Biteks İplik İnsan Kaynakları Müdürü Murat Genç, Bakırlar İplik Fabrika Müdürü Hakan Gür, İş ve Meslek Danışmanı Yasin Özdemir, Murat Işık ve Hülya Göksu katıldı. Müdür Altunkaynak, en az iki sigortalı çalışanı olan özel sektör işyerlerinde uygulanan programda İşkur olarak katılımcıya net asgari ücret düzeyinde cep harçlığı verilmekte olduğunu, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderlerinin de ödendiğini söyledi.

Dün 16:06 TSİ - Osmaniye 86 Okunma

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