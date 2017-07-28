Osmaniye'de 249 bin 456 kök kenevir ele geçirildi

Osmaniye Merkez Derobası Köyü Mecidin kayalığı mevkiindeki ormanlık alana Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Ormanlık alanda açılmış olan kenevir ekili 1500 metrekare büyüklüğündeki ilk tarlada 65 bin 700 kök, 4 bin 500 metrekare büyüklüğündeki ikinci tarlada ise 183 bin 756 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplam 249 bin 456 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma görevlileri tarafından sökülen kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken, olay yerindeki bir çadırda bir cep telefonu, sim kart ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Elde edilen delillerden yasadışı ekim olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 43 yaşındaki N.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.