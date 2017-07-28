Osmaniye Belediyesi’nden Cam Şişe Kumbarası

Atık cam şişelerin geri dönüşüme kazandırılması için yürütülen çalışma ile Osmaniye Belediyesi yaya trafiğinin yoğun olduğu bir çok cadde ve sokaklara cam şişe toplama kumbarası yerleştirdi.

Osmaniye’nin daha temiz ve yaşanılabilir şehir haline gelmesi için çalışmalar Osmaniye Belediyesi, yerleştirilen kumbaralarda biriken cam şişe ve cam atıklarını belirli zaman aralıklarıyla toplayarak geri dönüşüme kazandırılacak. Bu projeyle cam atıklarının çevreye vereceği zararın önüne geçilecek aynı zamanda da geri dönüşüme kazandırılmasıyla ülke ekonomisine katkı sunulmuş olacak.

Cam şişe kumbaraları ileriki süreç içerisinde şehrin belirli noktalarına yerleştirilmeye devam edeceği kaydedildi.

Cam atıklarının doğada bin yılda kaybolduğunu vurgalayan Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer; “Osmaniye Belediyesi olarak çevreye olan duyarlılığı artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla bir çok projemiz var. Bu projelerimiz kapsamında da biz belediye olarak cam şişelerinin, cam atıklarının toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması kapsamında bir protokol imzaladık. Cam kumbarasını şehrin çeşitli ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere yerleştirdik. Bu konuda halkımızın cam atıklarının toplanması ve geri dönüşüm kazandırılması noktasında desteğini ve katılımlarını bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.