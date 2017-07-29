Başak Gazetesi
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Bugün 16:18 TSİ- Osmaniye

Tartıştığı karısını öldürdü

Osmaniye'nin Alibekirli Mahallesi'nde dün gece bir genç tartıştığı eşini öldürdü. Daha sonra kendi kendini de bıçaklayan genç ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Geniş haberi Pazartesi Başak'ta..

Bugün 16:18 TSİ - Osmaniye 1349 Okunma

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