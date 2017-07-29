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Bugün 16:18 TSİ- Osmaniye
Tartıştığı karısını öldürdü
Osmaniye'nin Alibekirli Mahallesi'nde dün gece bir genç tartıştığı eşini öldürdü. Daha sonra kendi kendini de bıçaklayan genç ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Bugün 16:18 TSİ - Osmaniye 1349 Okunma
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