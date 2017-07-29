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Bugün 16:24 TSİ- Osmaniye

DDY Tünelinden kablo hırsızlığı

OSMANİYE'nin Bahçe İlçesinde, Devlet Demiryollarına (DDY) ait tünel içerisinden kablo çalan şüpheli jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İlçeye bağlı Burkaçlı köyü Payamlı mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan Devlet Demir Yollarına ait 4 ve 5 nolu tünelin içinde bulunan bakır iletişim kablosunun 90 metresinin kesilerek çalındığı ihbarı üzerine bögeye jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan araştırma ve inceleme sırasında olay yerine yakın bir bölgede elinde çuval ile şüpheli olarak görülen 30 yaşındaki M.K. durdurularak üst araması yapıldı. Taşıdığı çuval içerisinde olay yerinden çalınan kabloların olduğunun görülmesi üzerine şahıs suç unsurları ile birlikte gözaltına alındı. Sorgulanan şüpheli M.K. bir gün önce yine aynı bölgede meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayını da kendisinin yaptığını itiraf etti. M.K. alınan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bugün 16:24 TSİ - Osmaniye 22 Okunma

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