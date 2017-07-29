DDY Tünelinden kablo hırsızlığı

İlçeye bağlı Burkaçlı köyü Payamlı mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan Devlet Demir Yollarına ait 4 ve 5 nolu tünelin içinde bulunan bakır iletişim kablosunun 90 metresinin kesilerek çalındığı ihbarı üzerine bögeye jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan araştırma ve inceleme sırasında olay yerine yakın bir bölgede elinde çuval ile şüpheli olarak görülen 30 yaşındaki M.K. durdurularak üst araması yapıldı. Taşıdığı çuval içerisinde olay yerinden çalınan kabloların olduğunun görülmesi üzerine şahıs suç unsurları ile birlikte gözaltına alındı. Sorgulanan şüpheli M.K. bir gün önce yine aynı bölgede meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayını da kendisinin yaptığını itiraf etti. M.K. alınan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.