Türkiye Gençlik Vakfı Osmaniye İl Temsilciliği Ortaokullar Koordinatörlüğü tarafından planlanan ve Gençlik Merkezi ile birlikte organize edilen yaz programı etkinliğine katılan gençler Osmaniye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip gördüler. Bir aydır Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer, tarih, değerler eğitiminin yanı sıra Gençlik Merkezinde sportif etkinliklere katılan, sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinde yer alan 50 ortaokul öğrencisi, programın son gününde Aslantaş Açık Hava Müzesini, Karatepe Kilim Evini, Aslantaş Milli Parkını gezerek ilin tarih, kültür ve doğal güzellikleri içerisinde güzel bir gün geçirdiler.
Bugün 16:29 TSİ- Osmaniye
Gençlerden doğa ve tarih gezisi
Osmaniye'de bir gurup ortaokul öğrencisi, bir ay süren kurs eğitimlerinin ardından kentin doğal ve tarihi güzelliklerini gezme fırsatı buldu.
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Bugün 16:29 TSİ - Osmaniye 22 Okunma
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