Gençlerden doğa ve tarih gezisi

Türkiye Gençlik Vakfı Osmaniye İl Temsilciliği Ortaokullar Koordinatörlüğü tarafından planlanan ve Gençlik Merkezi ile birlikte organize edilen yaz programı etkinliğine katılan gençler Osmaniye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip gördüler. Bir aydır Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer, tarih, değerler eğitiminin yanı sıra Gençlik Merkezinde sportif etkinliklere katılan, sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinde yer alan 50 ortaokul öğrencisi, programın son gününde Aslantaş Açık Hava Müzesini, Karatepe Kilim Evini, Aslantaş Milli Parkını gezerek ilin tarih, kültür ve doğal güzellikleri içerisinde güzel bir gün geçirdiler.