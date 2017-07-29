Osmaniye'de Mahalle Huzur Toplantısı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube tarafından yaz aylarında meydana gelen hırsızlık, mobil iletişim dolandırıcılığı ve boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Adnan Menderes Mahallesi sakinlerine yönelik 'Huzur Toplantısı' düzenlendi.Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz, Şube Müdürleri, TEDAŞ Temsilcisi, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Adnan Menderes Mahalle Muhtarı katıldı. Özel Selim Çiftçi Ortaokulunda düzenlenen toplantıda; özellikle yaz aylarının başlaması ile birlikteOsmaniyehalkının yayla ve tatile çıkmalarından dolayı il merkezinde bulunan ikametlerin boş kalması sebebiyle, özellikle hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Toplantıda, ikametlerde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin alınarak, suçlara karşı tedbirli olmaları için vatandaşların alması gereken güvenlik önlemleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca, alınabilecek önlemler kapsamında şu bilgiler verildi: "Bina giriş kapılarının kapalı tutulması, Binalara kamera ve alarm takılması, İkametlerde ihtiyaçtan fazla değerli ziynet eşyası bulundurulmaması, Seyyar satıcı, bohçacı, falcı ve benzeri kişileri kesinlikle ikametlerine almamaları, Bina çevre duvarının yapılmış olması ve birinci ve ikinci katların demir korkuluklu olması, Tanınmayan şahıslara kapıların açılmaması, Evlerden uzun süreli ayrı kalınacağı durumlarda posta kutularının zaman zaman boşaltılmasının sağlanması ve ikametlerinin komşular aracılığı ile zaman zaman kontrol edilmesi, Bahçede ağaç yetiştiriliyor ise kapı ve pencerelerin görünmelerine mani olmayacak şekilde budama yapılması,Kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp “adınız FETÖ/PDY örgütüne karıştı” şeklinde telefonla arayarak para isteyen şahıslara itibar edilmemesi, havaların çok sıcak olmasından dolayı özellikle Karaçay’da ve sulama kanallarında serinlemek için suya girilmesinin yasak ve çok tehlikeli olduğu, boğulma olaylarında önüne geçilebilmesi amacıyla daha dikkatli ve duyarlı bulunulması, şüpheli şahısların 155Polisİmdat telefonuna bildirilmesi istenildi." Toplantı sonunda mahalle sakinlerinin talep ve şikâyetlerini dinlenildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz hırsızlık olaylarında alınacak tedbirlerin çok önemli olduğunu, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında en kısa sürede 155 polis imdat hattına bildirilmesini, Mahalle sakinlerine şikâyet ve taleplerin titizlikle değerlendirileceğini, Emniyet Müdürlüğünü ilgilendiren taleplerin değerlendirilerek imkânlar ölçüsünde kısa sürede yerine getirileceğini, diğer kurumlarla ilgili talep ve şikâyetlerin ise yazılı olarak bildirileceğini söyledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE