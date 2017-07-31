Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Osmaniye merkeze bağlı Derobası Köyü Mecidin Kayalığı mevkiinde Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşan jandarma, bölgede yaptığı operasyonda bin 500 metrekarelikilk tarlada 65 bin 700 kök, 4 bin 500 metrekare büyüklüğündeki ikinci tarlada ise 183 bin 756 kök olmak üzere toplam 249 bin 456 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Sökülen kenevir bitkileri yakılarak imha edildi. Olay yerindeki çadırda ise bir cep telefonu, sim kart ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Yasadışı ekim olayını gerçekleştirdiği iddia edilenşüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, başarılı bir operasyonla N.Ç., D.P. ve A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden D.P. ve A.A. tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, N.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.