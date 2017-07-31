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Dün 15:50 TSİ- Osmaniye

İlk Hac Kafilesi dualarla uğurlandı

Osmaniye, Düziçi, Kadirli, Toprakkale, Hasanbeyli, Bahçe ve Sumbas ilçelerinden 36 hacı adayı kutsal topraklara gönderildi.. İ

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Osmaniye'den ilk hac kafilesi dualarla uğurlanıd. İmamı Azam Camisi'nde düzenlenen törene, Düziçi, Kadirli, Toprakkale, Hasanbeyli, Bahçe ve Sumbas ilçelerinden 36 hacı adayı ile yakınları katıldı. İlahilerin okunduğu uğurlama töreninde kafilede yer alan hacı adayı Döne Güzel, 8 yıldır hac ibadetini yerine getirmeyi beklediğini belirterek, "Çok sevinçliyim Allah bugünleri bizlere nasip etti. Allah herkes bana nasip ettiği nasip etsin. İnşallah hac görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Müslüman alemi için vatanımız için milletimiz için bol bol dua edeceğiz." diye konuştu. Babasını hacca yollayan Mustafa Türk ise 10 yıldır bu günü beklediğini belirterek, "İnşallah hayırlısıyla hac ibadetini yerine getirip dönecek" dedi. Hacı adayları düzenlenen uğurlama töreninin ardından yakınları ile vedalaşarak kutsal topraklara gitmek için otobüslerle Adana Havaalanına hareket etti.

Haber: İbrahim Emül - OSMANİYE

Dün 15:50 TSİ - Osmaniye 123 Okunma

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