Doğa sporcularından Çona Kanyonuna gezi

İl merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki doğanın bu eşsiz güzelliğini görmek isteyen sporcular, gün boy süren yürüyüş sırasında iki şelale ve iki kanyon gezisini tamamladılar. Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Başkanı Muhammet Doğan, geziye 30 kişilik profesyonel dağcılık eğitimi bulunan kişilerin katıldığını belirterek, AFAD ekipleri gözetiminde tehlikeli parkurların geçildiğini ve bu sayede bir çok doğal güzelliklerin keşfedildiğini söyledi. Başkan Doğan, orta, zor ve kolaylık derecesine göre ilerleyen günlerde farklı gezilerin olacağını belirterek, 6 ağustos'ta Kadirli Andırın Mevkiindeki Akçadağ gezisi ve ardından 20 ağustosta Mersin Çamlıyayla'da ki Papazın Bahçesi mesire yerine doğa gezisi düzenleneceğini ifade etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE