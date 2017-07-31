Kaymakam Gültekin, sorunları dinledi

Vatandaşların talep ve önerilerini birinci ağızdan dinlemek ve ortak çözümler bulmak adına Köy Toplantısı yapıldı. Toplantıya İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Karakaya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Nurdoğan Çınkır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nihal Akın, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ali Uslu, İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Akkuş, Yukarıkardere Köyü Muhtarı Ali Akyüz ve vatandaşlar katıldı.Yukarıkarderesi Köyüne yapılacak yatırımlar hakkında ilgili kurum müdürleri tarafından köy halkına bilgi verildi. Vatandaşlarda köyleri hakkındaki taleplerini dile getirip önerilerde bulundular. Kaymakam Müfit Gültekin vatandaşların taleplerini dinleyerek, devletin imkanları dahilinde hizmetlerin yerine getirileceğini kaydetti. Gültekin daha sonra kurum müdürleri, köy muhtarı ve vatandaşlarla birlikte, çalışma yapılacak yolları ve dere yataklarını yerinde inceledi.