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Bugün 13:56 TSİ- Osmaniye

Toprakkale ve Düziçi'nde iş kazaları, 6 yaralı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OOSB) fabrikalarda ve Düziçi'nde gün içerisinde meydana gelen iş kazalarında 6 kişi yaralandı.

Toprakkale İlçesi Büyüktüysüz Köyü'ndeki OOSB'de demir çelik, tekstil, ve çelik yapı üretimi yapılan fabrikalarda çeşitli saatlerde iş kazaları yaşandı. Kazalarda 5 işçi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan M.K. (37), Ö.Y. (44), U.B. (35), Y.Y. (25) ve B.B. (39) tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan Düziçi İlçesi Büyükfarsak Köyünde Osmaniye Orman işletme Şefliğinde ağaç kesim işçisi olarak çalışan M.Ç. (38) kesim yaptığı sırada kesim motorunun sol ayağına çarpması sonucu yaralandı. Yaralı işçi Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Jandarma, iş kazalarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 13:56 TSİ - Osmaniye 240 Okunma

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