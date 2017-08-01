Suriyeli Türkmenler ayrı konteynırlara alındı

Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'nde aynı konteynırda kalan Suriyeli evli 2 farklı aileler ayrı ayrı konteynırlara yerleştirildi.Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden ile birlikte merkez Cevdetiye Beldesi'ndeki Suriyeli Türkmen ailelerin kaldığı konteynır kenti ziyaret etmiş, buradaki misafir ailelerle görüşüp şikayetlerini dinlemişti. Akdağ, aynı konteynırda evli 2 farklı ailelerin kaldığı bilgisi üzerine bu ailelerin hemen ayrılması talimatını vermişti.AFAD personelleri tarafından Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde saha çalışması yapılarak söz konusu aileler saptanarak farklı konteynırlara yerleştirildi.Ayrıca Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, barınma merkezindeki konteynırlarda yerinde incelemelerde bulunup, Suriyeli Türkmen ailelerle görüşme yaptı. Suriyeli Türkmenler, Müdür Bulut'a memnuniyetlerini ifade ederken; ayrıca barınma merkezi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.