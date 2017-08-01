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Bugün 14:40 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de 270 aileye daha evde bakım hizmeti

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, il genelinde 270 ailenin daha evde bakım hizmetlerinden faydalanacağını söyledi.

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Ahmet Cevdet Paşa Salonunda düzenlenen eğitim semineri öncesinde konuşan Müdür Coşkun, il genelinde 5 bin 600 aileye evde bakım hizmeti verildiğini ve her aileye destek olarak 960 TL ödeme yapıldığını belirterek, "Bu hizmetler 2007 yılından bu yana yürütülmektedir. Evde Bakım Hizmetlerinden faydalanmak için başvuruda bulunan ve gerekli incelemenin ardından 270 ailemiz daha evde bakım hizmetinden faydalanacaktır. Bu toplantılarımız her iki ayda bir yapılmaktadır ve evde bakım hizmetimizden faydalanacak olan yeni bakıcılarımıza yönelik düzenlemiş olduğumuz bu toplantımızda sizlere hijyen, sağlık ve bakım hizmetleri konusunda bilgiler verilecektir." dedi. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi Personelleri Sosyal Hizmet Uzmanı Sevgi Doğan, Sosyal Çalışmacı Elif Gürbüz, Sosyolog Kübra Akkaş ve Öğretmen Ayça Uçar Demir tarafından, "Evde Sağlık Hizmetleri, Yaşlı ve Engelli Evde Bakım Hizmetleri Prosedürü, Hijyen Eğitimi ve Engelli ve Yaşlı Bireylerle İletişim" konularında bilgi paylaşımında bulunuldu. Büyük ilgi gören eğitim semineri, engeli ve yaşlı yakınları ile Eğitim ve Danışmanlık Birimi görevlileri arasında karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 14:40 TSİ - Osmaniye 29 Okunma

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