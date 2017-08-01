İŞKUR'dan özel hastanede 55 kişiye iş

Programa katılan hemşire, hasta ve yaşlı bakım elemanı, tıbbi sekreter ve radyoloji teknisyeni, 5 ay staj eğitimi alacak. Şuanda sigortalı çalışan sayılarının 189 olduğunu belirten İbn-i Sina Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Harun Gülşen, bu sayının işbaşı eğitim programı kapsamında yeni işe alınacak olan 55 kişiyle birlikte 250 ulaştırmak olduğunu söyledi. Özellikle iş arayan insanlara iş istihdamı sağlamak ve işverene pek çok yönüyle teşvik maksatlı bu program çerçevesinde ikinci İŞKUR eğitim programına başladıklarını belirten Gülşen, "Bu programla beraber kalifiye eleman yetiştirmek, iş istihdamı sağlamak ve ileriye dönük nitelikli işi bilen güvenilir personel yetiştirme anlamında bir çalışma olduğunu görüyoruz. Biz daha önceki dönemlerimizde de bu programdan bu teşvikten faydalanmıştık. Bunun önemini biliyoruz, işveren için de ne anlama geldiğini biliyoruz. Çünkü her yönüyle bize bir katkı sağlamakta. İş arayan insanımıza da bir iş kapısı oluşturmaktadır. " dedi. Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) AhmetAltunkaynak, 2016 yılının çok kötü bir yıl olduğunu belirterek, "Yaşanan hain darbe girişimi neticesinde yüzde 9,5'tan yüzde 12,5'lara kadar işsizlik oranı arttı ve yaklaşık 2 milyon insanımız o süreçte işsiz kalmıştır. Hamdolsun sayın Cumhurbaşkanımızın Milli Seferberlik ilanıyla büyük bir atağa geçildi. Niyetimiz hedefimiz şuydu, bu işsizliği azaltmak zorundaydık. Yüzde 12.6'lardan yüzde 10'a kadar indirdik ama hedefimiz tek haneli rakamlara ulaşmak. İlk 7 ay içerisinde 1 milyon 300 bin insanın istihdamı sağlandı." diye konuştu. Ak Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ise konuşmasında her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini söyledi. Bu bağlamda özel müteşebbisleri, yatırım yapan özel sektörlere tebrik ve teşekkür edip başarılar dileyen Önal, "İşveren çalışan ilişkileri açısından çalışanların haklarını gözetme noktasında da işverenlerin tutumları bizim için çok önemlidir. Çünkü zaman bunu suiistimal eden işletmeler oluyor. Böyle bir işbirliğinde devlet 3 ay istihdam olunacak kişilerin maaş ve sigortalarını karşılıyor. Bu işverenin yükünü hafifletmek ama sonrasında işveren kendi gelirleriyle bu işçilerin maaşını sigortasını yaratarak istihdam sağlamaları hedefleniyor. Burada 3 ay çalıştırdıktan sonra bu insanlar benim işime yaramıyor diyerek bunu suiistimal eden işletmelerde çıkabiliyor. Biz onlara da bu millet gibi düşünmelerini ve bu milletin menfaatlerini kendi menfaatleri ile eşdeğer tutmalarını tavsiye ve arzu ediyoruz. Neticede sizleri düşünen dizler için çalışan devlet büyüklerimiz ve bizde bunların kıymetini bilelim inşallah." dedi. Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE